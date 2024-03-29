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Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів, в парламенті його взагалі не бачили – Денис Маслов

14:03, 29 березня 2024
Також незрозуміло, чи знайдуться гроші на створення нового суду і суддівську винагороду для його суддів.
Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів, в парламенті його взагалі не бачили – Денис Маслов
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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов 29 березня 2024 року повідомив, що парламент фактично опинився осторонь розробки законопроекту про створення нового Вищого адміністративного суду (ВАС).

Нагадаємо, що створення Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів, зокрема, НБУ, НАЗК, НАБУ, передбачено Меморандумом України з МВФ.

Згідно з зобов’язаннями, закон про Вищий адміністративний суд Україна має ухвалити до кінця липня 2024 року.

«Законопроект про Вищий адміністративний суд розробив Кабінет міністрів. Поки що в парламент законопроект не надходив», - зазначив Денис Маслов.

Також він зазначив, що станом на березень взагалі невідомо, чи будуть виділені кошти на створення Вищого адміністративного суду.

«Я не бачив під цю ініціативу бюджетного забезпечення. Наскільки це реалізуємо? Поки що незрозуміло», - розповів Денис Маслов.

Зазначимо, що про створення ВАС наразі відомо тільки те, що вказаний суд матиме першу та апеляційну палату.

Також відомо, що суддів ВАС будуть відбирати з вирішальним голосом незалежних експертів із міжнародним досвідом, які увійдуть у новий склад Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

Автор В’ячеслав Хрипун

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