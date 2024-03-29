Законопроект о Высшем административном суде разработал Кабинет министров, в парламенте его вообще не видели – Денис Маслов

Также непонятно, найдутся ли деньги на создание нового суда и судейское вознаграждение для его судей.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов 29 марта 2024 года сообщил, что парламент фактически оказался в стороне от разработки законопроекта о создании нового Высшего административного суда (ВАС).

Напомним, что создание Высшего административного суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов, в частности НБУ, НАПК, НАБУ, предусмотрено Меморандумом Украины с МВФ.

Согласно обязательствам, закон о Высшем административном суде Украина должна принять до конца июля 2024 года.

«Законопроект о Высшем административном суде разработал Кабинет Министров. Пока что в парламент законопроект не поступал», - отметил Денис Маслов.

Также он отметил, что по состоянию на март вообще неизвестно, будут ли выделены средства на создание Высшего административного суда.

«Я не видел под эту инициативу бюджетного обеспечения. Реализуемо ли это вообще? Пока что непонятно», - рассказал Денис Маслов.

Отметим, что о создании ВАС известно только то, что указанный суд будет иметь первую и апелляционную палату.

Также известно, что судей ВАС будут отбирать с решающим голосом независимых экспертов, которые войдут в новый состав Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ, ОСМЭ).

Автор Вячеслав Хрипун

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