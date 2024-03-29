Практика судов
  1. В Украине

Отметки для спецрейсов и номер бронирования места: обновление для грузовиков на портале «еЧерга»

18:58, 29 марта 2024
Для пользователей с 29 марта на портале «еЧерга» представлена новая информация.
Отметки для спецрейсов и номер бронирования места: обновление для грузовиков на портале «еЧерга»
Источник фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С пятницы, 29 марта, пользователи портала "еЧерга" смогут воспользоваться обновлениями, направленными на улучшение прозрачности и эффективности системы. Эту инициативу объявила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, в разделе "Загруженность", который доступен на сайте и в приложении, будет представлена новая информация, включающая:

- Номерной знак прицепа грузовика, который дополнит информацию о тягаче. Теперь пользователи будут иметь возможность точнее отслеживать грузовое средство в системе.

- Новый список "На контроле в МАПП", который будет содержать информацию о транспортных средствах, которые прошли контроль на пунктах пропуска благодаря регистрации в системе "еЧерга".

- Отображение времени пребывания транспорта в пункте пропуска, что будет способствовать лучшему контролю за движением автотранспорта.

- Добавление даты, времени бронирования очередного места и порядкового номера ко всем грузовикам в списке "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания". Последний номер будет присваиваться при бронировании места.

- Отдельные отметки для машин, которые выполняют специальные, гуманитарные рейсы или перевозят почту, что облегчит отслеживание этих видов транспорта в системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Находящиеся за рубежом мужчины во время оформления нового загранпаспорта должны будут предоставить военно-учетный документ – Вениславский

По словам Федора Вениславского, Комитет поддержал ограничения для мужчин, которые находятся за границей, в части предоставления военного билета во время оформления нового загранпаспорта и пока размышляет над ограничениями для уклоняющихся.

Кто может возглавить Высшую квалификационную комиссию судей – возможные претенденты

1 апреля члены ВККС могут попытаться избрать нового председателя Комиссии, однако вопрос в том, хватит ли претендентам голосов.

Президент рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих

В день регистрации петиция о запрете азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

Арку дружбы народов в Киеве нужно снести – заключение комиссии Института национальной памяти

Институт массовой информации со ссылкой на заключение комиссии Института национальной памяти сообщает, что Арка дружбы народов подлежит демонтажу.

Анастасия Радина объяснила, почему членов врачебно-консультативных комиссий освободили от обязанности подачи деклараций

Тратить ограниченный ресурс НАПК на проверки деклараций обычных врачей пока не рационально, отметила председатель Комитета по антикоррупционной политике.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва