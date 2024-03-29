Отметки для спецрейсов и номер бронирования места: обновление для грузовиков на портале «еЧерга»

Для пользователей с 29 марта на портале «еЧерга» представлена новая информация.

Источник фото: ГПСУ

С пятницы, 29 марта, пользователи портала "еЧерга" смогут воспользоваться обновлениями, направленными на улучшение прозрачности и эффективности системы. Эту инициативу объявила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, в разделе "Загруженность", который доступен на сайте и в приложении, будет представлена новая информация, включающая:

- Номерной знак прицепа грузовика, который дополнит информацию о тягаче. Теперь пользователи будут иметь возможность точнее отслеживать грузовое средство в системе.

- Новый список "На контроле в МАПП", который будет содержать информацию о транспортных средствах, которые прошли контроль на пунктах пропуска благодаря регистрации в системе "еЧерга".

- Отображение времени пребывания транспорта в пункте пропуска, что будет способствовать лучшему контролю за движением автотранспорта.

- Добавление даты, времени бронирования очередного места и порядкового номера ко всем грузовикам в списке "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания". Последний номер будет присваиваться при бронировании места.

- Отдельные отметки для машин, которые выполняют специальные, гуманитарные рейсы или перевозят почту, что облегчит отслеживание этих видов транспорта в системе.

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