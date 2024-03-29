Практика судів
  1. В Україні

Позначки для спецрейсів та номер бронювання місця: оновлення для вантажівок на порталі «єЧерга»

18:58, 29 березня 2024
Для користувачів з 29 березня на порталі «єЧерга» представлена нова інформація.
Позначки для спецрейсів та номер бронювання місця: оновлення для вантажівок на порталі «єЧерга»
Джерело фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З п’ятниці, 29 березня, користувачі порталу "єЧерга" матимуть можливість скористатися оновленнями, спрямованими на покращення прозорості та ефективності системи. Цю ініціативу оголосила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зокрема, в розділі "Завантаженість", який доступний на сайті та у застосунку, буде представлена нова інформація, що включає:

  • Номерний знак причепу вантажівки, який доповнить інформацію про тягач. Тепер користувачі матимуть можливість точніше відслідковувати вантажний засіб у системі.
  • Новий список "На контролі в МАПП", який міститиме інформацію про транспортні засоби, які пройшли контроль на пунктах пропуску завдяки реєстрації у системі "єЧерга".
  • Відображення часу перебування транспорту в пункті пропуску, що сприятиме кращому контролю за рухом автотранспорту.
  • Додавання дати, часу бронювання чергового місця та порядкового номера до всіх вантажівок у списку "На контролі в МАПП", "Приготуватись до в’їзду" та "Черга очікування". Останній номер буде присвоюватися при бронюванні місця.
  • Окремі позначки для машин, які виконують спеціальні, гуманітарні рейси або перевозять пошту, що полегшить відслідковування цих видів транспорту в системі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зеленський звільнив заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова

Президент підписав укази про звільнення заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова – замість них призначили Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський

За словами Федора Веніславського, Комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном, в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта і поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів.

Хто може очолити Вищу кваліфікаційну комісію суддів – можливі претенденти

1 квітня члени ВККС можуть спробувати обрати нового голову Комісії, однак питання в тому, чи вистачить претендентам голосів.

Президент розгляне петицію про заборону онлайн-казино для військовослужбовців

В день реєстрації петиція про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців набрала необхідну кількість голосів для її розгляду Володимиром Зеленським.

Арку дружби народів у Києві треба знести – висновок комісії Інституту національної пам’яті

Інститут масової інформації з посиланням на висновок комісії Інституту національної пам’яті повідомляє, що Арка дружби народів підлягає демонтажу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва