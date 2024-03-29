Позначки для спецрейсів та номер бронювання місця: оновлення для вантажівок на порталі «єЧерга»

18:58, 29 березня 2024
Для користувачів з 29 березня на порталі «єЧерга» представлена нова інформація.
Джерело фото: ДПСУ
З п’ятниці, 29 березня, користувачі порталу "єЧерга" матимуть можливість скористатися оновленнями, спрямованими на покращення прозорості та ефективності системи. Цю ініціативу оголосила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зокрема, в розділі "Завантаженість", який доступний на сайті та у застосунку, буде представлена нова інформація, що включає:
- Номерний знак причепу вантажівки, який доповнить інформацію про тягач. Тепер користувачі матимуть можливість точніше відслідковувати вантажний засіб у системі.
- Новий список "На контролі в МАПП", який міститиме інформацію про транспортні засоби, які пройшли контроль на пунктах пропуску завдяки реєстрації у системі "єЧерга".
- Відображення часу перебування транспорту в пункті пропуску, що сприятиме кращому контролю за рухом автотранспорту.
- Додавання дати, часу бронювання чергового місця та порядкового номера до всіх вантажівок у списку "На контролі в МАПП", "Приготуватись до в’їзду" та "Черга очікування". Останній номер буде присвоюватися при бронюванні місця.
- Окремі позначки для машин, які виконують спеціальні, гуманітарні рейси або перевозять пошту, що полегшить відслідковування цих видів транспорту в системі.
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