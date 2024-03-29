Комітет розглянув всі 4269 правки до закону про мобілізацію – коли очікувати прийняття

Робота над 4269 поправками до законопроекту про мобілізацію завершена – що далі.

Фото: фейсбук Мар'яни Безуглої

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 29 березня завершив роботу з розгляду 4269 поправок до законопроекту 10449 про мобілізацію, поданих народними депутатами до другого читання.

Втім, як повідомляють народні депутати Мар’яна Безугла та Ярослав Железняк, законопроект «все ще далекий від фінальної версії».

«Законопроект ще чекає кілька етапів до голосування у другому читанні.

По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Це ще довго.

По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю», - зауважив Ярослав Железняк.

На його думку, через два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. «І я, до речі, не думаю, що буде сильно хтось затягувати правками», - додав він.

Поки що відомі лише уривчасті відомості про те, які виправлення врахують, а які – ні. Текст фінальної таблиці врахованих поправок буде відомий лише після її затвердження Комітетом.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект можуть прийняти в першій половині квітня. Член Комітету з нацбезпеки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

«Я був у складі нашої делегації у США і розмовляв з представниками ВПК і з представниками політичної влади, з конгресменами. Одні з них прямо говорять, інші завуальовано, але те ж саме – влада США не зацікавлена в ескалації конфлікту.

У мене питання дуже просте: яка ескалація конфлікту може бути більшою, ніж зараз ми маємо?

Тому питання не лише у забезпечення максимальною кількістю живої сили, питання у забезпеченні видами озброєння, які мають в своєму арсеналі західні країни, і які їх не надають Україні», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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