Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

6 березня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки продовжив розгляд законопроекту 10449 про мобілізацію. Зокрема, розглянуто висновок НАЗК, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Також проговорили питання стосовно бронювання і відстрочки від призову для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, зокрема, третьої групи. Про це під час прес-конференції повідомив член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Обговорення триває за напрямами, а не за поправками. За його словами, Комітет зможе перейти з наступного тижня до постатейного обговорення всіх поправок за участі авторів. Федір Веніславський прогнозує, що Комітет витратить на остаточні формулювання 1-2 тижні, і тоді буде проголосовано висновок Комітету. «Я думаю що є всі шанси, що цей законопроект потрапить до пленарної зали до кінця цього місяця», - зазначив він.

Стосовно уточнення строків розгляду у пленарній залі, Веніславський зауважив, до кінця березня Комітет з нацбезпеки зможе лише рекомендувати Верховній Раді цей законопроект розглядати в другому читанні. Втім, кожен депутат має право наполягати на тій чи іншій поправці під час розгляду. «Думаю, що у першій половині квітня шанс ухвалити цей законопроект у пленарній залі достатньо великі», додав він.

Слід зауважити, що на питання іноземного журналіста, який назвав «невиправданим» затягування із законопроектом, і підкреслив, що є необхідність у мобілізації більшої кількості українців, Федір Веніславський зауважив, що цифра мобілізованих, скоріше за все, буде менша, ніж півмільйона. На питання іноземного журналіста стосовно причин, які заважають мобілізувати відразу багато людей, він зауважив, що Україна теж має дбати про своє майбутнє.

«Що стосується закликів до збільшення особового складу, то вам тут краще адресувати запитання до урядів тих країн, які Україні в перші місяці війни не надавали вкрай необхідного озброєння, починаючи від гармат, артилерії, систем залпового вогню, танків тощо. Це рішення, які запізнилися на роки.

Коли ми говоримо про сучасну війну, ми як держава теж маємо дбати про своє майбутнє, у тому числі, про збереження людських життів, які за Конституцією є найвищою цінністю. А техніка, види озброєння, боєприпаси, які ми не завжди вчасно отримуємо, незважаючи на те, що під час відмови від ядерної зброї, нам були надані гарантії безпеки, які, за великим рахунком, залишилися лише пустим звуком – оце питання, яке я би адресував до тих урядів, країн і президентів, які нам ці гарантії давали і які зараз розмірковують, чи не призведе до ескалації конфлікту надання Україні більш сучасних видів озброєння.

Я був у складі нашої делегації у США і розмовляв з представниками ВПК і з представниками політичної влади, з конгресменами. Одні з них прямо говорять, інші завуальовано, але те ж саме – влада США не зацікавлена в ескалації конфлікту.

У мене питання дуже просте: яка ескалація конфлікту може бути більшою, ніж зараз ми маємо?

Тому питання не лише у забезпечення максимальною кількістю живої сили, питання у забезпеченні видами озброєння, які мають в своєму арсеналі західні країни, і які їх не надають Україні. І останній приклад це Німеччина, де федеральний канцлер всупереч рішенню парламенту гальмує надання Україні далекобійних ракет. Тому це комплексне питання. Я, як політик, не готовий сказати, що ми готові посилати на передню лінію фронту максимальну кількість людей в той час, коли ми відстоюємо ті цінності, які поєднують весь західний світ», - підкреслив Федір Веніславський.

Автор: Наталя Мамченко

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