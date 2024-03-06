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У 2024 році Україна планує провести контрударні дії,  — командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк

20:14, 6 березня 2024
Олександр Павлюк зазначив, що найближчим часом ситуацію планують стабілізувати і зробити все, щоб «війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу».
У 2024 році Україна планує провести контрударні дії,  — командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк
Фото: vikna.tv
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Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що військове командування Збройних сил України планує стабілізувати лінію фронту та у 2024 році провести контрударні дії. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Наше завдання – стабілізація лінії фронту, провести перегрупування частин, які потребують відновлення та докомплектування, для виведення їх на полігони, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії», - сказав Павлюк.

Він зазначив, що Силам оборони вдається поступово стабілізувати лінію фронту. Проте залишається декілька «гарячих» напрямків де ворог зосереджує свої максимальні сили: це Авдіївка, напрямок Часового Яру, напрямок Терни у бік Лимана.

Павлюк додав, що найближчим часом ЗСУ стабілізують ситуацію і зроблять все, щоб «війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу».

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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