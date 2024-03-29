Комитет рассмотрел все 4269 поправок к закону о мобилизации – когда ожидать принятия

Работа над 4269 поправками к законопроекту о мобилизации завершена – что дальше.

Фото: фейсбук Марьяны Безуглой

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 29 марта завершил работу по рассмотрению 4269 поправок к законопроекту 10449 о мобилизации, поданных народными депутатами до второго чтения.

Впрочем, как сообщают народные депутаты Марьяна Безуглая и Ярослав Железняк, законопроект «все еще далек от финальной версии».

«Законопроект еще предстоит несколько этапов до голосования во втором чтении.

Во-первых, сейчас будут рассматриваться дополнительные комитетские поправки. Это еще долго.

Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу», - заметил Ярослав Железняк.

По его мнению, через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале парламента. «И я, кстати, не думаю, что будет сильно кто-то затягивать правками», - добавил он.

Пока что известны лишь отрывочные сведения о том, какие поправки учтут, а какие – нет. Текст финальной таблицы учтенных поправок будет известен лишь после ее утверждения Комитетом.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект может быть принят в первой половине апреля. Член Комитета по нацбезопасности представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский акцентировал, что вопрос не только в живой силе, но и в задержке военной помощи от западных партнеров.

«Я был в составе нашей делегации в США и разговаривал с представителями ВПК и с представителями политической власти, с конгрессменами. Одни из них прямо говорят, другие завуалированы, но то же самое – власти США не заинтересованы в эскалации конфликта.

У меня вопрос очень простой: какая эскалация конфликта может быть больше, чем сейчас мы имеем?

Поэтому вопрос не только в обеспечении максимальным количеством живой силы, в обеспечении видами вооружения, которые имеют в своем арсенале западные страны, и которые их не предоставляют Украине», отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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