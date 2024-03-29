В Великобритании военнослужащим впервые за 100 лет разрешили носить усы и бороды

Солдатам и офицерам официально разрешили носить усы и бороды при условии, но при условии, что они будут чистоплотными и ухоженными.

В армии Великобритании обновили правила по внешнему виду военных. Об этом сообщает ВВС.

Так, солдатам и офицерам впервые за 100 лет официально разрешили носить усы и бороды при условии, но при условии, что они будут опрятными и ухоженными.

Однако в отдельных случаях от военных могут требовать бриться «когда этого будут требовать обстоятельства».

Изменения стали результатом многолетней дискуссии по этому вопросу. Спикер вооруженных сил объяснил, что в армии решили «прислушаться к своим людям и действовать». Среди прочего считается, что менее жесткие требования к внешнему виду будут дополнительным стимулом для граждан идти на контрактную службу.

В 2023 году в пользу перемен высказывался министр обороны Грант Шаппс. Он назвал странной ситуацию, когда с рекрутингом в армию есть проблемы, но при этом кого-то могут не взять только потому, что кандидат не хочет отказываться от привычного образа.

До этого в сухопутных войсках были исключения из правил для последователей некоторых религий, а также с условием, что борода «не создает риска для эффективности, здоровья и безопасности».

При этом на флоте и в воздушных силах требования были менее жесткими уже много лет.

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