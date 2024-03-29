У Великій Британії військовослужбовцям вперше за 100 років дозволили носити вуса і бороди

Солдатам і офіцерам офіційно дозволили носити вуса і бороди за умови, але за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

У армії Великої Британії оновили правила щодо зовнішнього вигляду військових. Про це повідомляє ВВС.

Так, солдатам і офіцерам вперше за 100 років офіційно дозволили носити вуса і бороди за умови, але за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Однак в окремих випадках від військових можуть вимагати голитися «коли цього будуть вимагати обставини».

Зміни стали результатом багаторічної дискусії щодо цього питання. Речник збройних сил пояснив, що в армії вирішили «дослухатися до своїх людей і діяти». Серед іншого, вважається, що менш жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду будуть додатковим стимулом для громадян йти на контрактну службу.

У 2023 році на користь змін висловлювався міністр оборони Грант Шаппс. Він назвав дивною ситуацію, коли з рекрутингом до армії є проблеми, але при цьому когось можуть не взяти суто через те, що кандидат не хоче відмовлятися від звичного образу.

До цього у сухопутних військах були винятки з правил для послідовників деяких релігій, також з умовою, що борода «не створює ризику для ефективності, здоров’я та безпеки».

При цьому, на флоті і в повітряних силах вимоги були менш жорсткими вже багато років.

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