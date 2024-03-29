У Києві на понад два місяці обмежать рух транспорту на Північному мосту

Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег.

Джерело фото: freepik.com

У Києві через проведення ремонтних робіт від суботи, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту.

Як повідомляють у КМДА, обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

«Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"», - пояснюють у Київській міській держадміністрації.

Також стало відомо, що до середини квітня у Києві обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській.

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