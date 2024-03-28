До середини квітня у Києві обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській

До 15 квітня на вулиці Богатирській діятимуть тимчасові обмеження в русі транспорту.

Із 28 березня до 15 квітня на вулиці Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження в русі транспорту. Про це повідомили у КМДА за інформацією комунальної корпорації «Київавтодор».

Як зазначається, об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць здійснюватиметься без змін.

У повідомленні сказано, що зміни руху пов’язані з виконанням оздоблювальних робіт на шляхопроводі.

Учасників дорожнього руху просять враховувати зміни під час планування маршруту.

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