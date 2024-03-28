До середины апреля в Киеве ограничат движение транспорта на улице Богатырской

По 15 апреля на улице Богатырской будут действовать временные ограничения в движении транспорта.

С 28 марта по 15 апреля на улице Богатырской в направлении выезда из города будут действовать временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в КГГА по информации коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Как отмечается, объезд участка будет осуществляться левой полосой движения по встречному направлению ул. Богатырской на пересечении с ул. Полярной.

Регулировка дорожного движения на перекрестке улиц будет производиться без изменений.

В сообщении говорится, что изменения движения связаны с выполнением отделочных работ на путепроводе.

Участников дорожного движения просят учитывать изменения во время планирования маршрута.

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