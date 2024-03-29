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У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки безпілотника

18:06, 29 березня 2024
Румунія розпочала розслідування інциденту з падіння уламків безпілотника на острові на річці Дунай.
У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки безпілотника
Джерело фото: mil.in.ua
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Фрагменти безпілотного літального апарата виявили на острові Грейт-Браїла на річці Дунай, що знаходиться на території Румунії неподалік від кордону з Україною. Інцидент підтвердило міністерство оборони країни, повідомляє Sky News.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що уламки були виявлені на сільськогосподарських угіддях острова, і для розслідування цієї події на острів вирушили декілька армійських пошукових груп.

Згідно з інформацією, місцеві мешканці почули незвичайні звуки та зафіксували падіння дрона на камеру. Наразі не має даних про можливі руйнування.

Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами системи національної безпеки та громадського порядку розпочало розслідування цього інциденту згідно з оперативними процедурами.

Варто зазначити, що Румунія, яка є членом НАТО з 2024 року, не вперше стикається з подібними ситуаціями. Поки неясно, чи був це російський дрон, який могли запустити у напрямку України.

Це не перший випадок, коли БПЛА потрапляють на територію Румунії. У грудні 2023 року ще один безпілотник розбився під час атаки військ РФ по українському порту, а у вересні поблизу річки Дунай також був знайдений дрон.

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