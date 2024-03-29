В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Румыния начала расследование инцидента с падением обломков беспилотника на острове на реке Дунай.

Источник фото: mil.in.ua

Фрагменты беспилотного летательного аппарата обнаружили на острове Грейт-Браила на реке Дунай, что находится на территории Румынии недалеко от границы с Украиной. Инцидент подтвердило министерство обороны страны, сообщает Sky News.

Местные СМИ сообщают, что обломки были обнаружены на сельскохозяйственных угодьях острова, и для расследования этого события на остров отправились несколько армейских поисковых групп.

Согласно информации, местные жители услышали необычные звуки и зафиксировали падение дрона на камеру. Пока нет данных о возможных разрушениях.

Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами системы национальной безопасности и общественного порядка начало расследование этого инцидента в соответствии с оперативными процедурами.

Стоит отметить, что Румыния, которая является членом НАТО с 2024 года, не впервые сталкивается с подобными ситуациями. Пока неясно, был ли это российский дрон, который могли запустить в направлении Украины.

Это не первый случай, когда БПЛА попадают на территорию Румынии. В декабре 2023 года еще один беспилотник разбился во время атаки войск РФ по украинскому порту, а в сентябре вблизи реки Дунай также был найден дрон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.