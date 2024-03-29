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Налоговики разъяснили правила содержания военного сбора с неденежных доходов

15:42, 29 марта 2024
НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора с учетом натурального коэффициента.
Налоговики разъяснили правила содержания военного сбора с неденежных доходов
Фото из открытых источников
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Главное управление Государственной налоговой службы в Житомирской области разъяснило правила содержания военного сбора с неденежных доходов.

Так, согласно п.п. 1.4 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI начисление, содержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, по ставке 1,5 проц., определенной п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ (п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Согласно ст. 163 НКУ объектом налогообложения военным сбором налогоплательщика – резидента (нерезидента) является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

При этом ст. 23 НКУ предусмотрено, что налогооблагаемой базой признаются конкретные стоимостные, физические или другие характеристики определенного объекта налогообложения.

База налогообложения – это физическое, стоимостное или иное характерное выражение объекта налогообложения, к которому применяется налоговая ставка и используется для определения размера налогового обязательства.

База налогообложения и порядок ее определения устанавливаются НКУ для каждого налога в отдельности.

При этом в случаях, предусмотренных НКУ, один объект налогообложения может образовывать несколько налогооблагаемых баз для разных налогов.

В случаях, предусмотренных НКУ, конкретная стоимостная, физическая или иная характеристика определенного объекта налогообложения может быть налогооблагаемой базой для различных налогов.

В ГНС отметили, что ст. 164 НКУ установлены особенности определения налогооблагаемой базы налогом на доходы физических лиц для доходов в неденежной форме, а именно базой налогообложения этим налогом является стоимость такого дохода, рассчитанная по обычным ценам, правила определения которых установлены согласно НКУ, умноженная на коэффициент, исчисляемый по формуле , определенной п. 164.5 ст. 164 НКУ, а именно: К = 100 : (100 – Сп), где К – коэффициент; Сп – ставка налога, установленная для таких доходов на момент их начисления.

То есть для исчисления повышающего коэффициента применяется исключительно ставка налога, а не сбора, а значит, отсутствуют законодательные основания для применения коэффициента при начислении военного сбора на доходы в неденежной форме.

Учитывая изложенное и ввиду того, что положениями п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора с учетом особенностей, установленных в п. 164.5 ст. 164 разд. IV НКУ для налога на доходы физических лиц, то определение налоговыми агентами налогооблагаемой базы военным сбором осуществляется без применения положений п. 164.5 ст. 164 НКУ.

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