В Киеве на более чем на два месяца ограничат движение транспорта на Северном мосту

Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег.

Источник фото: freepik.com

В Киеве из-за проведения ремонтных работ с субботы, 30 марта, до 15 июня частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

Как сообщают в КГГА, ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта.

«Изменения, связанные с ремонтом плиты мостового полотна, которое будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост"», - объясняют в Киевской городской госадминистрации.

Также стало известно, что до середины апреля в Киеве ограничат движение транспорта на улице Богатырской.

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