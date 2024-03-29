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Алексей Данилов будет работать на дипломатическом направлении, — Президент

14:11, 29 марта 2024
Бывший секретарь СНБО продолжит работу на дипломатическом уровне.
Алексей Данилов будет работать на дипломатическом направлении, — Президент
Фото: president.gov.ua
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов будет теперь работать на дипломатическом направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский 29 марта во время представления обновленной работы СНБО.

«Алексей Мячеславович продолжит свою работу по другому направлению. На направлении дипломатическом», - заявил Президент.

Глава государства поблагодарил Алексея Данилова за годы мощной профессиональной работы.

Как сообщалось, Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место – Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки до этого.

Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.

Затем Президент представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и заявил, что СНБО начинает свою обновленную работу.

Добавим, что Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Посла в Молдове.

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