Владимир Зеленский отреагировал на петицию о запрещении онлайн-казино для военных и пообещал решение уже на следующей неделе

Президент поручил собрать аналитику и предложить решение о работе онлайн-казино.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, который собрал необходимые 25 тысяч голосов.

Речь идет, в частности, о запрете рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и запрете благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка.

Так, Глава государства поручил соответствующим органам собрать данные о том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Об этом он отметил в вечернем обращении.

Теперь глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, Госспецсвязи, Министерство цифровой трансформации и секретарь СНБО Александр Литвиненко должны собрать всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение.

Президент отметил, что петиция очень быстро собрала необходимые голоса.

Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента Владимира Зеленского на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям .

Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Кроме того, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства. Огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора», - сказано в петиции.

Учитывая это, он просит Президента внести в Верховную Раду Украины неотложный законопроект, предусматривающий:

во время военного положения, запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих;

запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и любой связанной символики или предметов с войной и армией, форма, каска, автомат и т.д.

запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;

запрет воинским частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц;

запрет любой рекламы или публичных упоминаний о фактах предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрет ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

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