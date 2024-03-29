Президент рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих

В день регистрации петиция о запрете азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

Петиция об ограничении работы онлайн-казино в Украине набрала более чем необходимое для рассмотрения Президентом количество голосов всего за один день. Речь идет, в частности, о запрете рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и запрете благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка.

Так, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента Владимира Зеленского на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям .

Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Кроме того, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства. Огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора», - сказано в петиции.

Учитывая это, он просит Президента внести в Верховную Раду Украины неотложный законопроект, предусматривающий:

во время военного положения, запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих;

запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и любой связанной символики или предметов с войной и армией, форма, каска, автомат и т.д.

запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;

запрет воинским частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц;

запрет любой рекламы или публичных упоминаний о фактах предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;

запрет ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;

обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

В настоящее время у петиции есть 26 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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