Президент рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино для военнослужащих

Петиция об ограничении работы онлайн-казино в Украине набрала более чем необходимое для рассмотрения Президентом количество голосов всего за один день. Речь идет, в частности, о запрете рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и запрете благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка.
Так, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента Владимира Зеленского на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.
«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям .
Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.
Кроме того, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства. Огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора», - сказано в петиции.
Учитывая это, он просит Президента внести в Верховную Раду Украины неотложный законопроект, предусматривающий:
В настоящее время у петиции есть 26 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Автор: Наталя Мамченко
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