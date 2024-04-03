Место работы, водительское удостоверение, налоговый номер, оцифрованное лицо: какие данные попадут в Реестр военнообязанных

От диплома и курсов повышения квалификации до разрешения на хранение оружия – какие данные будут собираться в Реестре военнообязанных.

Подписанный Президентом Владимиром Зеленским 2 апреля Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062) предусматривает, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра и резервистов «Оберег». Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

В Реестр призывников, военнообязанных и резервистов попадут следующие персональные данные:

1 – фамилия, сведения об изменении фамилии;

2 – собственное имя (все собственные имена) сведения об изменении собственного имени;

3 – отчество (при наличии);

4 – дата рождения;

5 – место рождения;

6 – пол;

7 – место жительства и местонахождение;

7-1 – номера средств связи и адреса электронной почты;

8 – сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) – с согласия военнообязанного, призывника, резервиста;

9 – реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

9-1 – сведения о гражданстве (изменении гражданства);

10 – сведения о смерти лица или объявлении лица умершим или признании его безвестно отсутствующим;

11 – сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

12 – сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы);

13 – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14 – оцифрованный образ лица;

15 – сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины

15-1 – сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)

16 – сведения об образовании и специальности

16-1 – сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, последипломного и высшего образования;

16-2 – сведения об опыте работы по специальности;

17 – сведения об установлении, смене группы инвалидности;

17-1 – сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

18 – сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

19 – сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

20 – сведения о наличии (отсутствии) судимости

21 – уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

22 – сведения о статусе ветерана войны

23 – сведения о владении иностранными языками;

24 – сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;

25 – сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки;

26 – сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украину

27 – реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

28 – реквизиты удостоверения тракториста-машиниста (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, категория);

29 – реквизиты удостоверения члена палубной команды судна внутреннего плавания, иного квалификационного документа, которым подтверждаются профессиональные компетентности для безопасной эксплуатации судна внутреннего плавания, международного удостоверения на право управления прогулочным судном, удостоверение судовода малого судна или водного мотоцикла, а также иного документа, предоставляющего управление прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, квалификация);

30 – реквизиты свидетельства пилота (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

31 – сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах;

32 – сведения о внутренне перемещенном лице;

33 – сведения о наличии права на отсрочку от призыва при мобилизации.

Призывник, военнообязанный и резервист имеет право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

Актуализация базы данных Реестра осуществляется из сведений, вносимых органами ведения Реестра, как и путем электронного информационного взаимодействия между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых есть государственные органы, указанные в этой части. А именно Минюст, Государственная миграционная служба, Пограничная служба, Государственная налоговая служба и другие.

Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для:

проведение сопоставления, сверки и верификации информации о физическом лице в соответствии с Законом «О публичных электронных реестрах»;

использование при предоставлении публичных (электронных публичных) услуг в соответствии с Законом «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг»;

внесение в Реестр УНЗР (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который помогает быстро и достоверно установить лицо, представленное двумя последовательностями из восьми и пяти цифр, является неизменным на протяжении всей жизни гражданина. Присваивается при оформлении одного из биометрических документов, или ID-карта, или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Ранее народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра призывников, военнослужащих и резервистов будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Соответствующие изменения, позволяющие хранить персональные данные украинцев на серверах за рубежом, поддержал и пленарный зал Рады, несмотря на то, что вызвало немало критики. В частности, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал, что «нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно».

Итак, в Законе «Об облачных услугах» от 17 февраля 2022 г. № 2075-IX излагается исключение из правила о необходимости соблюдения требований законодательства о защите персональных данных и о запрете обработки информации, составляющей государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей.

А именно устанавливается, что во время действия правового режима военного положения эти требования и запреты не распространяются на обработку информации с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем, держателем, разработчиком которых являются Министерство обороны, Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории стран НАТО на основе совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Автор: Наталя Мамченко

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