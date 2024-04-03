Місце роботи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя: які дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних

Від диплома і курсів підвищення кваліфікації до дозволу на зберігання зброї – які дані будуть збиратися в Реєстрі військовозобов’язаних.

Підписаний Президентом Володимиром Зеленським 2 квітня Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062) передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

До Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів потраплять такі персональні дані:

1 – прізвище, відомості про зміну прізвища;

2 – власне ім’я (усі власні імена) відомості про зміну власного імені;

3 – по батькові (за наявності);

4 – дата народження;

5 – місце народження;

6 – стать;

7 – місце проживання та місце перебування;

7-1 – номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

8 – відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста;

9 – реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9-1 – відомості про громадянство (зміну громадянства);

10 – відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;

11 – відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12 – відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи);

13 – реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14 – відцифрований образ обличчя особи;

15 – відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України

15-1 – відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)

16 – відомості про освіту та спеціальність

16-1 – відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти;

16-2 – відомості про досвід роботи за спеціальністю;

17 – відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;

17-1 – відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

18 – відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

19 – відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

20 – відомості про наявність (відсутність) судимості

21 – унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

22 – відомості про статус ветерана війни

23 – відомості про володіння іноземними мовами;

24 – відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї;

25 – відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки;

26 – відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну

27 – реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

28 – реквізити посвідчення тракториста-машиніста (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, категорія);

29 – реквізити посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, посвідчення судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також іншого документа, що надає право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, кваліфікація);

30 – реквізити свідоцтва пілота (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія);

31 – відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин;

32 – відомості про внутрішньо переміщену особу;

33 – відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації.

Призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені у цій частині. А саме це Мінюст, Державна міграційна служба, Прикордонна служба, Державна податкова служба та інші.

Реєстр здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним демографічним реєстром для:

проведення співставлення, звірки та верифікації інформації про фізичну особу відповідно до Закону «Про публічні електронні реєстри»;

використання при наданні публічних (електронних публічних) послуг відповідно до Закону «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг»;

внесення до Реєстру УНЗР (УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу, представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр, є незмінним протягом усього життя громадянина. А присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Раніше народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова зазначила, що дані Реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. В свою чергу, як вказало Міноборони, новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Відповідні зміни, які дозволяють зберігати персональні дані українців на серверах за кордоном, підтримав і пленарний зал Ради, незважаючи на те, що викликали чимало критики. Зокрема секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вказав, що «не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном, тим більше системи бойового управління під час війни. Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо».

Отже, у Законі «Про хмарні послуги» від 17 лютого 2022 року № 2075-IX викладається виключення з правила про необхідність дотримання вимог законодавства про захист персональних даних і про заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном.

А саме встановлюється, що під час дії правового режиму воєнного стану ці вимоги і заборони не поширюються на обробку інформації за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном, в інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних системах, власником (держателем, розробником) яких є Міністерство оборони, Збройні Сили та інші військові формування.

Обробка такої інформації може здійснюватися виключно на території країн НАТО на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

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