США готуються надати Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад $18 млрд

Адміністрація Байдена незабаром може схвалити продаж 50 винищувачів F-15 американського виробництва Ізраїлю.

Джерело фото: The Daily Aviation

Адміністрація президента США Джо Байдена наближається до затвердження угоди щодо продажу 50 винищувачів F-15 Ізраїлю, що може стати найбільшим за обсягом угодою про військову техніку США для Ізраїлю. Згідно з інформацією, отриманою CNN від трьох осіб, знайомих із цим питанням, вартість угоди перевищує 18 мільярдів доларів.

Ця угода є відповіддю на потреби оборони Ізраїлю в умовах загострення конфлікту з ХАМАСом та іншими загрозами з боку Ірану та його проксі-груп. Останнім часом увага до продажу американської зброї Ізраїлю зросла, особливо серед членів партії президента Байдена, які закликають до обмеження військової допомоги до тих пір, поки Ізраїль не покращить гуманітарну ситуацію в Палестині.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже провів переговори у Вашингтоні з високопосадовцями США, щоб прискорити поставки літаків. Угода також передбачає поставку високоточних боєприпасів та підтримку для модернізації існуючого парку винищувачів F-15 в Ізраїлі.

Офіційного підтвердження угоди ще не надано, і зараз йде процес попереднього повідомлення Конгресу. Законодавці матимуть 30 днів на розгляд та можуть втрутитись у угоду шляхом спільної резолюції. Проте, Конгрес до цього часу ніколи не блокував подібні продажі.

Представники Державного департаменту США та Посольства Ізраїлю у Вашингтоні поки не коментували цю інформацію. Речник Державного департаменту зазначив, що Сполучені Штати підтримують безпеку Ізраїлю в умовах загрози з боку терористичних організацій та Ірану.

«Ми не можемо підтвердити потенційні чи очікувані поставки зброї США до того, як про них буде офіційно повідомлено Конгрес», - сказав представник Державного департаменту США.

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