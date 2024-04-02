США готовятся предоставить Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд

Администрация Байдена вскоре может одобрить продажу 50 истребителей F-15 американского производства Израилю.

Источник фото: The Daily Aviation

Администрация президента США Джо Байдена приближается к утверждению сделки по продаже 50 истребителей F-15 Израилю, что может стать крупнейшим по объему соглашением о военной технике США для Израиля. Согласно информации, полученной CNN от трех лиц, знакомых с этим вопросом, стоимость сделки превышает 18 миллиардов долларов.

Эта сделка является ответом на потребности обороны Израиля в условиях обострения конфликта с ХАМАСом и другими угрозами со стороны Ирана и его прокси-групп. В последнее время внимание к продаже американского оружия Израилю возросло, особенно среди членов партии президента Байдена, которые призывают к ограничению военной помощи до тех пор, пока Израиль не улучшит гуманитарную ситуацию в Палестине.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже провел переговоры в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками США, чтобы ускорить поставки самолетов. Соглашение также предусматривает поставку высокоточных боеприпасов и поддержку для модернизации существующего парка истребителей F-15 в Израиле.

Официального подтверждения сделки еще не предоставлено, и сейчас идет процесс предварительного уведомления Конгресса. Законодатели будут иметь 30 дней на рассмотрение и могут вмешаться в соглашение путем совместной резолюции. Однако, Конгресс до сих пор никогда не блокировал подобные продажи.

Представители Государственного департамента США и Посольства Израиля в Вашингтоне пока не комментировали эту информацию. Представитель Государственного департамента отметил, что Соединенные Штаты поддерживают безопасность Израиля в условиях угрозы со стороны террористических организаций и Ирана.

"Мы не можем подтвердить потенциальные или ожидаемые поставки оружия США до того, как о них будет официально сообщено Конгрессу", - сказал представитель Государственного департамента США.

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