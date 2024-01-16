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Не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, - секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко щодо законопроекту 10062

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Не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, - секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко щодо законопроекту 10062

11:52, 16 січня 2024
«Прості рішення» у вигляді розміщення персональних даних військовозобов’язаних за кордоном можуть призвести до катастрофічних наслідків, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.
Не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, - секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко щодо законопроекту 10062
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Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко виступив проти розміщення таємної інформації на серверах іноземних партнерів.

«Стосовно законопроєкту №10062, який планують розглянути сьогодні в Раді!

Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном!

Тим більше системи бойового управління під час війни!

Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!

В такому вигляді його не можна приймати», - підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня Верховна Рада готується схвалити законопроект 10062, який передбачає, що персональні дані українців, зокрема відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП), відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи), реквізити документа про освіту, відомості про форму навчання здобувачів освіти, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку, реквізити посвідчення водія і багато інших будуть зібрані у Єдиному реєстрі військовозобов’язаних.

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062 найближчим часом зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

«Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО», - зазначає Міноборони.

В той же час, Головне юридичне управління Верховної Ради назвало неконституційними частину норм законопроекту 10062.

Автор: Наталя Мамченко

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