Нельзя размещать секретную информацию на серверах за рубежом, - секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко о законопроекте 10062

«Простые решения» в виде размещения персональных данных военнообязанных за рубежом могут привести к катастрофическим последствиям, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против размещения секретной информации на серверах иностранных партнеров.

«Что касается законопроекта №10062, который планируют рассмотреть сегодня в Раде!

Нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за рубежом!

Тем более системы боевого управления во время войны!

Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно!

В таком виде его нельзя принимать», – подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада готовится одобрить законопроект 10062, предусматривающий, что персональные данные украинцев, в частности сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП), сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы), реквизиты документа об образовании, сведения о форме обучения соискателей образования, сведения о результатах проводимых медицинских осмотров с целью определения пригодности к исполнению воинского долга, реквизиты водительского удостоверения и многие другие будут собраны в Едином реестре военнообязанных.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, в ближайшее время отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

«Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО», - отмечает Минобороны.

В то же время, Главное юридическое управление Верховной Рады назвало неконституционными часть норм законопроекта 10062 года.

Автор: Наталья Мамченко

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