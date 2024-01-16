Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нельзя размещать секретную информацию на серверах за рубежом, - секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко о законопроекте 10062

«Простые решения» в виде размещения персональных данных военнообязанных за рубежом могут привести к катастрофическим последствиям, заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Рассмотрение дела об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной невозможно в гражданском судопроизводстве в порядке отдельного производства, - особое мнение судей ВС Дмитрия Гудымы и Олега Ткачука

По мнению судей Верховного Суда Дмитрия Гудымы и Олега Ткачука, у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка, может возникнуть спор, связанный с доказыванием наличия оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, поэтому невозможно рассматривать его заявление в порядке отдельного производства по правилам гражданского судопроизводства.

Народные депутаты готовятся принять закон о хранении персональных данных украинцев на иностранных серверах, - партнеры готовы профинансировать

Новый закон будет предусматривать, что результаты медицинских осмотров, дипломы об образовании, водительские удостоверения, данные о детях и родителях, о гражданстве будут собираться в единое досье и храниться на серверах за границей.

Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета

На эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн, получателем бюджетных средств является ГП «Информационное агентство «Ре-информ».

После протокола НАПК у Дениса Шмыгаля начали служебное расследование в отношении председателя Комиссии по азартным играм Ивана Рудого

Кабмин отреагировал служебным расследованием в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого на протокол, который НАПК составил в отношении Дениса Шмыгаля.

  1. В Украине

Пять стран ЕС просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины

12:08, 16 января 2024
Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии просят ввести импортные пошлины на украинскую агропродукцию.
Пять стран ЕС просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме Еврокомиссии просят ввести пошлину на импортное украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Венгрии.

Подписанты просят принять меры из-за более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины. Они утверждают, что Украина "поглощает" их экспортные рынки.

Министры указали, что их страны производят гораздо больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

"Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты", - говорится в письме.

Подписанты утверждают, что их фермеры понесли значительные убытки после того, как в прошлом году ЕС приостановил импортные квоты и пошлины на зерно из Украины. Они призывают Европейскую комиссию проверить, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро