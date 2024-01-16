Пять стран ЕС просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии просят ввести импортные пошлины на украинскую агропродукцию.

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме Еврокомиссии просят ввести пошлину на импортное украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Венгрии.

Подписанты просят принять меры из-за более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины. Они утверждают, что Украина "поглощает" их экспортные рынки.

Министры указали, что их страны производят гораздо больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

"Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты", - говорится в письме.

Подписанты утверждают, что их фермеры понесли значительные убытки после того, как в прошлом году ЕС приостановил импортные квоты и пошлины на зерно из Украины. Они призывают Европейскую комиссию проверить, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

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