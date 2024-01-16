П’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини просять запровадити імпортні мита на українську агропродукцію.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії просять ввести мито на імпортне українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Угорщини.

Підписанти просять вжити заходів через дешевшу сільськогосподарську продукцію з України. Вони стверджують, що Україна поглинає їхні експортні ринки.

Міністри вказали, що їхні країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

"Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти", – йдеться в листі.

Підписанти стверджують, що їхні фермери зазнали значних збитків після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Вони закликають Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

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