На Харківщині у двох прифронтових громадах оголосили обовʼязкову евакуацію: що слід знати

Мова йде про Кіндрашівську та Курилівську громади.

На Харківщині у двох прифронтових громадах оголосили обовʼязкову евакуацію. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мова йде про Кіндрашівську та Курилівську громади, у яких проживають 3 043 людини, зокрема 279 дітей.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Евакуйованим нададуть житло і підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

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