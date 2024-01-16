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Не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, - секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко щодо законопроекту 10062

«Прості рішення» у вигляді розміщення персональних даних військовозобов’язаних за кордоном можуть призвести до катастрофічних наслідків, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

Розгляд справи про встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком неможливий у цивільному судочинстві у порядку окремого провадження, - окрема думка суддів ВС Дмитра Гудими та Олега Ткачука

На думку суддів Верховного Суду Дмитра Гудими та Олега Ткачука, у чоловіка, який самостійно виховує дитину, може виникнути спір, пов`язаний із доведенням наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, тому неможливо розглядати його заяву у порядку окремого провадження за правилами цивільного судочинства.

Народні депутати готуються прийняти закон про зберігання персональних даних українців на іноземних серверах, - партнери готові профінансувати

Новий закон передбачатиме, що результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на серверах за кордоном.

Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету

На дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн, одержувачем бюджетних коштів є ДП «Інформаційне агентство «Ре-інформ».

Після протоколу НАЗК у Дениса Шмигаля розпочали службове розслідування щодо голови Комісії з азартних ігор Івана Рудого

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  1. В Україні

На Харківщині у двох прифронтових громадах оголосили обовʼязкову евакуацію: що слід знати

12:25, 16 січня 2024
Мова йде про Кіндрашівську та Курилівську громади.
На Харківщині у двох прифронтових громадах оголосили обовʼязкову евакуацію: що слід знати
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На Харківщині у двох прифронтових громадах оголосили обовʼязкову евакуацію. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мова йде про Кіндрашівську та Курилівську громади, у яких проживають 3 043 людини, зокрема 279 дітей.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Евакуйованим нададуть житло і підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

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