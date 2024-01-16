В Харьковской области в двух прифронтовых общинах объявили обязательную эвакуацию: что нужно знать

В Харьковской области в двух прифронтовых общинах объявили обязательную эвакуацию. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах, в которых проживают 3 043 человека, в том числе 279 детей.
В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 – дети.
К эвакуации призывают семьи с детьми, проживающими в населённых пунктах:
- Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболивка;
- Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской общины.
Эвакуированным предоставит жилье и поддержку от международных гуманитарных организаций.
Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.
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