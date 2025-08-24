Практика судов
В Брюсселе здания Евросовета и Еврокомиссии подсветили сине-желтыми цветами ко Дню Независимости Украины

10:19, 24 августа 2025
Здание «Европа» сияет в национальных цветах Украины как символ непоколебимой поддержки – президент Антонио Кошта.
Фото: Х / António Costa
Фото: Х / António Costa
Накануне Дня Независимости Украины здания Европейского совета и Европейской комиссии в Брюсселе подсветили в сине-желтых цветах.

Президент Европейского совета Антонио Кошта в соцсети Х отметил: «Уважаемые украинцы, здание «Европа» сияет в ваших национальных цветах – синем и желтом – как символ нашей непоколебимой поддержки. Накануне вашего Дня Независимости мы отдаем дань уважения вашему мужеству, стойкости и европейскому будущему».

Штаб-квартира Еврокомиссии также была подсвечена в национальные цвета Украины. «Украина всегда может рассчитывать на Европу. Накануне Дня Независимости Украины мы подсветили нашу штаб-квартиру в знак уважения к мужеству, боли и надежде нации, которая проходит трудный путь. Мы вместе строим более светлое будущее», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европа Еврокомиссия

