У Брюсселі будівлі Євроради та Єврокомісії підсвітили синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності України

Напередодні Дня Незалежності України будівлі Європейської ради та Європейської комісії у Брюсселі підсвітили у синьо-жовтих кольорах.
Президент Європейської ради Антоніо Кошта в соцмережі Х зазначив: «Шановні українці, будівля «Європа» сяє у ваших національних кольорах — синьому та жовтому — як символ нашої непохитної підтримки. Напередодні вашого Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, стійкості та європейському майбутньому».
Штаб-квартира Єврокомісії також була підсвічена в національні кольори України. «Україна завжди може розраховувати на Європу. Напередодні Дня Незалежності України ми підсвітили нашу штаб-квартиру на знак поваги до мужності, болю та надії нації, яка проходить важкий шлях. Ми разом будуємо світліше майбутнє», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.