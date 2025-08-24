У Брюсселі будівлі Євроради та Єврокомісії підсвітили синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності України

Будівля «Європа» сяє у національних кольорах України як символ непохитної підтримки – президент Антоніо Кошта.

Фото: Х / António Costa

Напередодні Дня Незалежності України будівлі Європейської ради та Європейської комісії у Брюсселі підсвітили у синьо-жовтих кольорах.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта в соцмережі Х зазначив: «Шановні українці, будівля «Європа» сяє у ваших національних кольорах — синьому та жовтому — як символ нашої непохитної підтримки. Напередодні вашого Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, стійкості та європейському майбутньому».

Штаб-квартира Єврокомісії також була підсвічена в національні кольори України. «Україна завжди може розраховувати на Європу. Напередодні Дня Незалежності України ми підсвітили нашу штаб-квартиру на знак поваги до мужності, болю та надії нації, яка проходить важкий шлях. Ми разом будуємо світліше майбутнє», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

