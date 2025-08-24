Украина – не жертва, а боец, которого признают США и Европа, – Зеленский о партнерстве и обороне

По словам Зеленского, Украина не просит, а предлагает.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню Независимости 24 августа заявил, что США и Европа признают Украину не жертвой, а бойцом, который предлагает партнерство и передовые оборонные технологии.

«И США, и Европа согласны: Украина еще не победила, но уже точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость. Украина не жертва, она боец. Украина не просит, она предлагает. Союз и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт устойчивости», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина нужна ЕС не меньше, чем он ей, и воспринимается как сильный союзник.

«Мы говорим: «Нам нужен ЕС». Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все», – отметил Президент.

Глава государства добавил, что об этом свидетельствует создание «Коалиции желающих» и его предстоящий визит в Вашингтон.

«Об этом и о том, как обеспечить устойчивый, надежный, длительный мир. Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину», – добавил глава государства.

