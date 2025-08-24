Практика судів
Україна – не жертва, а боєць, якого визнають США та Європа, – Зеленський про партнерство та оборону

10:01, 24 серпня 2025
За словами Зеленського, Україна не просить, а пропонує.
Україна – не жертва, а боєць, якого визнають США та Європа, – Зеленський про партнерство та оборону
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Незалежності 24 серпня заявив, що США та Європа визнають Україну не жертвою, а бійцем, який пропонує партнерство та передові оборонні технології.

«І США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна потрібна ЄС не менше, ніж він їй, і сприймається як сильний союзник.

«Ми кажемо: «Нам потрібен ЄС». Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі», – зазначив Президент.

Глава держави додав, що про це свідчить створення «Коаліції охочих» і його майбутній візит до Вашингтона.

«Про це й про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну», - додав глава держави.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

