Україна – не жертва, а боєць, якого визнають США та Європа, – Зеленський про партнерство та оборону

За словами Зеленського, Україна не просить, а пропонує.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Незалежності 24 серпня заявив, що США та Європа визнають Україну не жертвою, а бійцем, який пропонує партнерство та передові оборонні технології.

«І США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна потрібна ЄС не менше, ніж він їй, і сприймається як сильний союзник.

«Ми кажемо: «Нам потрібен ЄС». Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі», – зазначив Президент.

Глава держави додав, що про це свідчить створення «Коаліції охочих» і його майбутній візит до Вашингтона.

«Про це й про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну», - додав глава держави.

