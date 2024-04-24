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Рада приняла за основу законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

13:27, 24 апреля 2024
Законопроект должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих.
Рада приняла за основу законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом
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В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.

Как сообщили народные депутаты в соцсетях, в документе внесли все рекомендованные от ВСК нормы, в том числе объединение законопроекта №9256-1 + №10101.

За законопроект отдали свои голоса 272 нардепа.

Документ предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, законопроект должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях, что может повлечь за собой повышенные риски формирования игровой зависимости, а потому нуждаются в дополнительных механизмах для защиты.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

1) ужесточение требований к рекламе азартных игр. Наряду с этим предлагается увеличение штрафных санкций за нарушение в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;

2) уточняются и детализируются порядок и последствия проведения фактических проверок;

3) вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по выявлению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию военнослужащего 59 бригады Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

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