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Большая половина украинских новостроек судятся за землю

19:23, 24 апреля 2024
Среди почти 400 новостроек в 214 ЖК имеются суды по земле, на которой их возводят.
Большая половина украинских новостроек судятся за землю
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Украинские строительные проекты сталкиваются с серьезными проблемами в сфере землепользования. Согласно их анализу, 54% жилых комплексов, которые сейчас строятся, оказались под судебными процессами по земельным участкам. Об этом сообщает "Опендатабот".

Среди почти 400 проанализированных новостроек в 214 жилых комплексах выявлены судебные дела, связанные с правами на землю, на которой они ведутся строительство. Дополнительно, 22 жилых комплекса не продлили аренду земельных участков, что является еще одной проблемой в строительной сфере.

Особенно критическая ситуация сложилась в 9 будущих комплексах, где в реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством. Основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин подчеркнул, что эти проблемы открывают пространство для коррупции и могут иметь негативное влияние на будущих жителей.

Отсутствие разрешений на строительство, судебные дела и аресты на земле являются серьезными рисками, которые угрожают любому строительному проекту. Эти проблемы могут привести к потере инвестиций и опасности для будущих владельцев недвижимости.

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