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Більша половина українських новобудов судяться за землю

19:23, 24 квітня 2024
Серед майже 400 новобудов у 214 ЖК наявні суди щодо землі, на якій їх зводять.
Більша половина українських новобудов судяться за землю
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Українські будівельні проекти стикаються з серйозними проблемами у сфері землекористування. Згідно з їх аналізом, 54% житлових комплексів, які наразі будуються, опинилися під судовими процесами щодо земельних ділянок. Про це повідомляє «Опендатабот».

Серед майже 400 проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексах виявлено судові справи, пов'язані з правами на землю, на якій вони ведуться будівництво. Додатково, 22 житлових комплекси не продовжили оренду земельних ділянок, що є ще однією проблемою у будівельній сфері.

Особливо критична ситуація склалася у 9 майбутніх комплексах, де в реєстрі речових прав відсутня інформація про зв'язок землі з будівництвом. Засновник «Опендатаботу» Олексій Іванкін підкреслив, що ці проблеми відкривають простір для корупції та можуть мати негативний вплив на майбутніх мешканців.

Відсутність дозволів на будівництво, судові справи та арешти на землі є серйозними ризиками, які загрожують будь-якому будівельному проекту. Ці проблеми можуть призвести до втрати інвестицій та небезпеки для майбутніх власників нерухомості.

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