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Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

16:08, 4 апреля 2024
Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.
Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой. До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию военнослужащего 59 бригады Павла Петриченко, который обращал внимание на ущерб, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям.

Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью, умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность небольшим благотворительными пожертвованиями в пользу ВСУ.

Кроме того, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу на украинского потребителя, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства. Огромные долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления и манипуляции со стороны спецслужб страны-агрессора», - сказано в петиции.

Следовательно, парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

«Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях, что может повлечь за собой повышенные риски формирования игровой зависимости, а затем нуждаются в дополнительных механизмах для защиты», – объяснил председатель Комитета Даниил Гетманцев.

Доработанный законопроект предлагает систему изменений, направленных на ужесточение требований к организаторам азартных игр, а также ограничение негативного влияния азартных игр на общество, в частности:

1) предусматривается ужесточение требований к рекламе азартных игр (в том числе запрет рекламы в сети Интернет, запрет спекуляций по теме войны и волонтерства, а также ограничение возможности злоупотреблений спонсорством для прикрытия рекламы и т.п.). Наряду с этим предлагается увеличение штрафных санкций за нарушение в этой сфере (с 300 до 600 минимальных заработных плат), в том числе повторное нарушение предусмотрено как новое основание для аннулирования лицензии организатора азартных игр;

2) уточняются и детализируются порядок и последствия проведения фактических проверок (в том числе методом контрольных закупок);

3) вводится система мер по предотвращению и противодействию функционированию запрещенных азартных игр и/или игорных заведений, в том числе путем мониторинга сети Интернет по выявлению вебсайтов и/или мобильных приложений, предоставляющих доступ на территории Украины к азартным играм в сети Интернет без соответствующей лицензии (включая четкие механизмы реагирования для блокировки доступа);

4) установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр;

5) в целях предупреждения и преодоления игровой зависимости предусматривается, что требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабинетом Министров Украины. Кроме того, на период военного положения вводится новое основание для включения в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;

6) для повышения добросовестности организаторов азартных игр по обеспечению невозможности доступа к азартным играм лицам, включенным в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вводится механизм компенсации в пользу игрока, которому организатор не обеспечил невозможность участия в азартной игре несмотря на заявленные игроком само ограничение – такой шаг будет стимулировать игроков проверять организаторов и сообщать о нарушениях;

7) предлагается ввести невозможность использования игроком более одного счета для осуществления всех расчетов с организатором азартных игр, что позволит в дальнейшем эффективно реагировать на поведение игрока с признаками игровой зависимости;

8) для увеличения прозрачности процедуры лицензирования предполагается, что заявление о получении лицензии вместе с прилагаемыми к ней документами может быть подано в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.

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