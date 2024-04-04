Обнародован порядок проведения конкурса по отбору дисциплинарных инспекторов

В документе определены этапы проведения конкурса, условия прохождения тестирований, ситуационных задач, собеседований, определены правила поведения при прохождении этапов конкурса.

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Высший совет правосудия обнародовал «Порядок проведения конкурса на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора».

Документ утвердила Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора 2 апреля с целью установления и детализации условий и правил проведения конкурса.

В документе, в частности, определены этапы проведения конкурса, условия прохождения тестирований, ситуационных задач, собеседований, определены правила поведения при прохождении этапов конкурса.

Также определен порядок проведения проверки на соответствие критерию доброчестности и установленным для судьи нравственным стандартам, порядок утверждения перечня победителей.

В ВСП обращают внимание, что в разделе VIII «Проверка на соответствие критерию доброчестности и установленным для судьи этическим стандартам» дано определение таким терминам как независимость, честность, беспристрастность, неподкупность, добросовестность, соблюдение этических норм в профессиональной деятельности и личной жизни, имущественная доброчестность.

Кроме этого, Комиссия в разделе IX «Собеседование с Кандидатами» разъяснила, что являются показателями критерия профессиональной компетентности.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего документы на участие в конкурсе подали 415 кандидатов.

В частности, на 24 должности дисциплинарных инспекторов претендуют 389 кандидатов. Из них, исключительно на должность инспектора – 274 кандидата.

«Судебно-юридическая газета» также сообщала, как именно будет проходить конкурс, и какие этапы предусмотрены во время проведения конкурса.

Напомним, что конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и 24 дисциплинарных инспектора был объявлен 19 декабря 2023 года.

Добавим, конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года.

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