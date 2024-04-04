Практика судов
  1. Суд инфо

Обнародован порядок проведения конкурса по отбору дисциплинарных инспекторов

16:06, 4 апреля 2024
В документе определены этапы проведения конкурса, условия прохождения тестирований, ситуационных задач, собеседований, определены правила поведения при прохождении этапов конкурса.
Обнародован порядок проведения конкурса по отбору дисциплинарных инспекторов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия обнародовал «Порядок проведения конкурса на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора».

Документ утвердила Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора 2 апреля с целью установления и детализации условий и правил проведения конкурса.

В документе, в частности, определены этапы проведения конкурса, условия прохождения тестирований, ситуационных задач, собеседований, определены правила поведения при прохождении этапов конкурса.

Также определен порядок проведения проверки на соответствие критерию доброчестности и установленным для судьи нравственным стандартам, порядок утверждения перечня победителей.

В ВСП обращают внимание, что в разделе VIII «Проверка на соответствие критерию доброчестности и установленным для судьи этическим стандартам» дано определение таким терминам как независимость, честность, беспристрастность, неподкупность, добросовестность, соблюдение этических норм в профессиональной деятельности и личной жизни, имущественная доброчестность.

Кроме этого, Комиссия в разделе IX «Собеседование с Кандидатами» разъяснила, что являются показателями критерия профессиональной компетентности.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего документы на участие в конкурсе подали 415 кандидатов.

В частности, на 24 должности дисциплинарных инспекторов претендуют 389 кандидатов. Из них, исключительно на должность инспектора – 274 кандидата.

«Судебно-юридическая газета» также сообщала, как именно будет проходить конкурс, и какие этапы предусмотрены во время проведения конкурса. 

Напомним, что конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и 24 дисциплинарных инспектора был объявлен 19 декабря 2023 года.

Добавим, конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США

В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51% ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38% у Байдена.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.

Следует прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok – глава общественного совета при Комитете ВР по вопросам свободы слова

«Я считаю, что стоит прекратить разговоры об ограничении Телеграм, ТикТок и прочее, особенно относительно идей вокруг Телеграма. Практически все они технически не реализуются и вызывают только иронию и вопросы к уровню знаний тех людей, которые их выдают» - председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады по свободе слова Дмитрий Комаров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду