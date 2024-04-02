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Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года

19:26, 2 апреля 2024
В апреле конкурсная комиссия осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе.
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года
Заседание конкурсной комиссии 5 февраля, источник фото - Высший совет правосудия
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Конкурсная комиссия для проведения конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и дисциплинарных инспекторов сообщила о приблизительных сроках проведения конкурса.

Как отметила председатель Комиссии Реда Мольене, по прогнозам Конкурсной комиссии, конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится во второй половине сентября 2024 года.

"Это оптимистично-реалистический сценарий, на который мы будем ориентироваться", - рассказала 2 апреля Реда Мольене во время второго официального заседания Конкурсной комиссии. 

Допуск кандидатов к участию в конкурсе Конкурсная комиссия планирует завершить к середине апреля.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего документы на участие в конкурсе подали 415 кандидатов.

В частности, на 24 должности дисциплинарных инспекторов претендуют 389 кандидатов. Из них, исключительно на должность инспектора – 274 кандидата.

«Судебно-юридическая газета» также сообщала, как именно будет проходить конкурс, и какие этапы предусмотрены во время проведения конкурса. 

Напомним, что конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и 24 дисциплинарных инспектора был объявлен 19 декабря 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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