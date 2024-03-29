Як відбуватиметься конкурс на посади дисциплінарних інспекторів ВРП: «позитивного відбору» не буде

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) його заступника та дисциплінарних інспекторів оприлюднила проект Порядку проведення відповідного конкурсу.
Згідно з зазначеним проектом Порядку, конкурс буде складатися з таких основних етапів:
Варто зазначити, що за підсумками дослідження питань доброчесності, Конкурсна комісія може ухвалити «вмотивоване рішення про припинення участі у конкурсі тих кандидатів, стосовно яких наявний обґрунтований сумнів щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам».
Втім, публікація відповідного вмотивованого рішення можлива лише за наявності письмової вимоги самого кандидата.
«На письмову вимогу кандидатів, участь яких було припинено у зв’язку з наявністю обґрунтованого сумніву щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам, Конкурсна комісія оприлюднює вмотивовані рішення стосовно таких кандидатів на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя», - зазначено в проекті Порядку проведення конкурсу.
Таким чином, Конкурсна комісія все ж планує мотивувати свої рішення про визнання кандидатів такими, що не відповідають посадам керівника СДІ, заступника керівника та дисциплінарних інспекторів.
Відтак, судячи з усього, принцип «позитивного відбору», який застосовувався Конкурсною комісією з добору членів ВККС у 2022-2023 роках, а також ВРП під час призначення членів ВККС на посади, і який не передбачав надання вмотивованих рішень щодо кандидатів на посади членів ВККС, під час відбору дисциплінарних інспекторів застосовуватися не буде.
Крім того, варто зазначити про цікавий нюанс визначення кращих кандидатів за підсумками тестування когнітивних навичок та розв’язання ситуаційних завдань.
Так, після завершення етапу конкурсу з розв’язання ситуаційних завдань, до наступного етапу допускаються кандидати, які:
увійшли до числа п’яти кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів
увійшли до числа п’яти кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів
увійшли до числа кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу на посаду дисциплінарного інспектора. При цьому число таких кандидатів визначається в результаті множення кількості вакантних посад дисциплінарного інспектора на два.
Якщо останній кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати допускаються до наступного етапу конкурсу.
Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», всього документи на участі у конкурсі подали 415 кандидатів.
На 24 посади дисциплінарних інспекторів претендують 389 кандидатів. З них, виключно на посаду інспектора – 274 кандидати.
На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів. З них, виключно на посаду заступника керівника – 18 кандидатів.
Відповідно, на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 15 кандидатів. Виключно на посаду керівника Служби претендують 6 кандидатів.
Автор: Вячеслав Хрипун
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