Як відбуватиметься конкурс на посади дисциплінарних інспекторів ВРП: «позитивного відбору» не буде

Від кандидатів будуть вимагати «розуміння ролі, мети та призначення Служби дисциплінарних інспекторів в сучасному українському суспільстві».

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Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ) його заступника та дисциплінарних інспекторів оприлюднила проект Порядку проведення відповідного конкурсу.

Згідно з зазначеним проектом Порядку, конкурс буде складатися з таких основних етапів:

Допуск до участі у конкурсі. Спеціальна перевірка (перевірку проводить Секретаріат Вищої ради правосуддя). Тестування когнітивних навичок для оцінки загального інтелекту кандидатів (складається з блоків: вербального (до 8 хвилин), абстрактно-логічного (до 20 хвилин) та математичного (до 20 хвилин). Прохідний бал для кандидатів на посаду керівника СДІ – 110 балів, на посаду заступника керівника СДІ – 105 балів, на посаду дисциплінарного інспектора – 100 балів. Перевірка на відповідність критерію доброчесності і встановленим для судді етичним стандартам. Оцінювання особистісних компетенцій (здійснюється шляхом тестування кандидатів та інтерв’ю з психологом). Розв’язання ситуаційних завдань (практичне завдання). Максимальна кількість балів, яку можна отримати за завдання – 100 балів. Співбесіда (усне обговорення з кандидатами питань професійної компетентності та відповідності критерію доброчесності – до 60 хвилин). Показниками критерію професійної компетентності є: знання національного та міжнародного законодавства та їх застосування у практиці ЄСПЛ та Верховного Суду; стратегічне та аналітичне мислення; розуміння місії та завдань Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя; розуміння фундаментальних принципів професійної етики; ефективна особиста, внутрішня та зовнішня комунікація. Затвердження переліків переможців на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника та дисциплінарних інспекторів (відбір кращих кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування). Переліки переможців, затверджені Конкурсною комісією, передаються для подальшого розгляду до Вищої ради правосуддя.

Варто зазначити, що за підсумками дослідження питань доброчесності, Конкурсна комісія може ухвалити «вмотивоване рішення про припинення участі у конкурсі тих кандидатів, стосовно яких наявний обґрунтований сумнів щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам».

Втім, публікація відповідного вмотивованого рішення можлива лише за наявності письмової вимоги самого кандидата.

«На письмову вимогу кандидатів, участь яких було припинено у зв’язку з наявністю обґрунтованого сумніву щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам, Конкурсна комісія оприлюднює вмотивовані рішення стосовно таких кандидатів на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя», - зазначено в проекті Порядку проведення конкурсу.

Таким чином, Конкурсна комісія все ж планує мотивувати свої рішення про визнання кандидатів такими, що не відповідають посадам керівника СДІ, заступника керівника та дисциплінарних інспекторів.

Відтак, судячи з усього, принцип «позитивного відбору», який застосовувався Конкурсною комісією з добору членів ВККС у 2022-2023 роках, а також ВРП під час призначення членів ВККС на посади, і який не передбачав надання вмотивованих рішень щодо кандидатів на посади членів ВККС, під час відбору дисциплінарних інспекторів застосовуватися не буде.

Крім того, варто зазначити про цікавий нюанс визначення кращих кандидатів за підсумками тестування когнітивних навичок та розв’язання ситуаційних завдань.

Так, після завершення етапу конкурсу з розв’язання ситуаційних завдань, до наступного етапу допускаються кандидати, які:

увійшли до числа п’яти кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів

увійшли до числа п’яти кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів

увійшли до числа кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу на посаду дисциплінарного інспектора. При цьому число таких кандидатів визначається в результаті множення кількості вакантних посад дисциплінарного інспектора на два.

Якщо останній кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати допускаються до наступного етапу конкурсу.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», всього документи на участі у конкурсі подали 415 кандидатів.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів претендують 389 кандидатів. З них, виключно на посаду інспектора – 274 кандидати.

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів. З них, виключно на посаду заступника керівника – 18 кандидатів.

Відповідно, на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 15 кандидатів. Виключно на посаду керівника Служби претендують 6 кандидатів.

Автор: Вячеслав Хрипун

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