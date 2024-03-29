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Как будет проходить конкурс на должности дисциплинарных инспекторов ВСП: «положительного отбора» не будет

08:05, 29 марта 2024
От кандидатов потребуют «понимания роли, цели и назначения Службы дисциплинарных инспекторов в современном украинском обществе».
Как будет проходить конкурс на должности дисциплинарных инспекторов ВСП: «положительного отбора» не будет
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Конкурсная комиссия для проведения конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ) его заместителя и дисциплинарных инспекторов обнародовала проект Порядка проведения соответствующего конкурса. 

Согласно указанному проекту Порядка, конкурс будет состоять из следующих основных этапов: 

  1. Допуск к участию в конкурсе
  1. Специальная проверка (проверка проводится Секретариатом Высшего совета правосудия). 
  1. Тестирование когнитивных навыков для оценки общего интеллекта кандидатов (состоит из блоков: вербального (до 8 минут), абстрактно-логического (до 20 минут) и математического (до 20 минут). Проходной балл для кандидатов на должность руководителя СДИ – 110 баллов, на должность заместителя руководителя СДИ – 105 баллов, на должность дисциплинарного инспектора – 100 баллов. 
  2. Проверка соответствия критерию добропорядочности и установленным для судьи этическим стандартам.
  3. Оценка личностных компетенций (осуществляется путем тестирования кандидатов и интервью с психологом).
  4. Решение ситуационных задач (практическое задание). Максимальное количество баллов, которое можно получить за задание – 100 баллов. 
  5. Собеседование (устное обсуждение с кандидатами вопросов профессиональной компетентности и соответствия критерию добропорядочности – до 60 минут). Показателями критерия профессиональной компетентности являются: знание национального и международного законодательства и их применение в практике ЕСПЧ и Верховного Суда; стратегическое и аналитическое мышление; понимание миссии и задач Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия; понимание фундаментальных принципов профессиональной этики; эффективная личная, внутренняя и внешняя коммуникация. 
  1. Утверждение перечня победителей на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя и дисциплинарных инспекторов (отбор лучших кандидатов осуществляется путем открытого голосования). 
  1. Списки победителей, утвержденные Конкурсной комиссией, передаются для дальнейшего рассмотрения в Высший совет правосудия

Следует отметить, что по итогам изучения вопроса добропорядочности, Конкурсная комиссия может принять «мотивированное решение о прекращении участия в конкурсе тех кандидатов, в отношении которых имеется обоснованное сомнение в их соответствии критерию добропорядочности или установленным для судьи этическим стандартам». 

Впрочем, публикация соответствующего мотивированного решения возможна только при наличии письменного требования самого кандидата

«По письменному требованию кандидатов, участие которых было прекращено в связи с наличием обоснованного сомнения относительно их соответствия критерию добропорядочности или установленным для судьи нравственным стандартам, Конкурсная комиссия обнародует мотивированные решения относительно таких кандидатов на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия», - отмечено в проекте Порядка проведения конкурса. 

Таким образом, Конкурсная комиссия все же планирует мотивировать свои решения о признании кандидатов такими, что не соответствуют должностям руководителя СДИ, заместителя руководителя и дисциплинарных инспекторов. 

Таким образом, судя по всему, принцип «положительного отбора», который применялся Конкурсной комиссией по отбору членов ВККС в 2022-2023 годах, а также ВСП при назначении членов ВККС на должности, и не предусматривал предоставления мотивированных решений относительно кандидатов на должности членов ВККС, при отборе дисциплинарных инспекторов уже применяться не будет.

Кроме того, стоит отметить интересный нюанс определения лучших кандидатов по итогам тестирования когнитивных навыков и решения ситуационных заданий. 

Так, после завершения этапа конкурса по решению ситуационных заданий, к следующему этапу допускаются кандидаты, которые: 

  • вошли в число пяти кандидатов, набравших наибольшее количество баллов в рейтинге кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов 
  • вошли в число пяти кандидатов, набравших наибольшее количество баллов в рейтинге кандидатов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов 
  • вошли в число кандидатов, набравших наибольшее количество баллов в рейтинге на должность дисциплинарного инспектора. При этом число таких кандидатов определяется в результате умножения вакантных должностей дисциплинарного инспектора на два. 

Если последний кандидат и последующие за ним получили одинаковое количество баллов, то такие кандидаты допускаются до следующего этапа конкурса. 

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», всего документы на участие в конкурсе подали 415 кандидатов. 

На 24 должности дисциплинарных инспекторов претендуют 389 кандидатов. Из них, исключительно на должность инспектора – 274 кандидата. 

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов. Из них исключительно на должность заместителя руководителя – 18 кандидатов.

Соответственно на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 15 кандидатов. Только на должность руководителя Службы претендуют 6 кандидатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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