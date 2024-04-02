Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року

У квітні конкурсна комісія здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі.

Засідання конкурсної комісії 5 лютого, джерело фото - Вища рада правосуддя

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Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та дисциплінарних інспекторів повідомила про приблизні строки проведення конкурсу.

Як зазначила голова Комісії Реда Мольєне, за прогнозами Конкурсної комісії конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у другий половині вересня 2024 року.

«Це оптимістично-реалістичний сценарій, на який ми будемо орієнтуватися», - розповіла 2 квітня Реда Мольєне під час другого офіційного засідання Конкурсної комісії.

Допуск кандидатів до участі у конкурсі, Конкурсна комісія планує завершити до середини квітня.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», всього документи на участі у конкурсі подали 415 кандидатів.

Зокрема, на 24 посади дисциплінарних інспекторів претендують 389 кандидатів. З них, виключно на посаду інспектора – 274 кандидати.

«Судово-юридична газета» також повідомляла, як саме буде відбуватися конкурс та які етапи передбачені під час проведення конкурсу.

Нагадаємо, що конкурс на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів було оголошено 19 грудня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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