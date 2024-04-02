У Харкові побудували першу підземну школу: до кінця року за парти сядуть 600 дітей

У Харкові збудували підземну школу відповідно до найвищих стандартів безпеки.

Джерело фото: Харківська Міська Рада

У Харкові завершили будівництво першої підземної школи, яка буде приймати учнів уже до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради за посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат і розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. Уже цього року за парти сядуть 600 дітей», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

За словами міського голови, планується побудувати аналогічні школи у різних районах міста.

«Ми плануємо продовжити будівництво таких шкіл в інших районах міста, щоб забезпечити всім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти», – підкреслив Терехов.

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