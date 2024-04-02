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Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон

19:01, 2 квітня 2024
Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.
Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон
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Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Також відповідними поправками до другого читання у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» виключили абзац 10 ч. 9 ст. 14, який передбачає, що на районні (міські) комісії з питань приписки покладається зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

В абзаці 5 ч. 10 ст. 14, який встановлює, що «за результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» виключені.

Отже, комісія з питань приписки може прийняти рішення про непридатність до військової служби (а норму стосовно обмежено придатних виключили).

Також виключено слова «або обмежену придатність» з п. «б» ч. 3 статті 26.

Ця норма регулювала, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби. Отже, тепер залишиться лише норма про непридатність.

Аналогічно виключено слова про «обмежену придатність у воєнний час» з підпункту «б» пункту 1 ч. 4 ст. 26, за якою військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби.

Також виключено відповідну норму про обмежену придатність з підстав припинення контракту і звільнення з військової служби.

Крім того, вилучено відповідну норму з ч. 6 ст. 26, яка встановлює, що військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії зокрема про обмежену придатність до військової служби.

Також у п. 3 ч. 6 ст. 37, за яким виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі СЗР) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку слова «з виключенням з військового обліку» вилучено.

Таким чином, Верховна Рада вирішила не чекати прийняття законопроекту 10449 про мобілізацію, який, як раніше писала «Судово-юридична газета», також передбачає повторний медогляд для обмежено придатних.

Нагадаємо, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – сказав нардеп.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

Автор: Наталя Мамченко 

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