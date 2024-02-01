Чоловіків з інвалідністю ІІ та ІІІ груп чекає переогляд на придатність до військової служби

Чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби – яка відповідальність буде за відмову.

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Чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби. Такий переогляд передбачено законопроектом Кабміну 10449 про посилення мобілізації.

Переогляд буде здійснюватися на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони здоров’я спільно з Міноборони.

Також Кабмін пропонує встановити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби.

Слід зазначити, що на розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міноборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу.

А саме, вносяться зміни до статті 336 КК, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо також, що перехідні положення законопроекту 10449 передбачають, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;

незалежно від місця перебування - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до ТЦК.

Громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Нагадаємо, за новим законопроектом осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, зможуть мобілізувати.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Крім того, законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину. А чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову.

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Автор: Наталя Мамченко

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