Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Законопроект Кабміну про мобілізацію визначає нові правила бронювання військовозобов’язаних.

Так, відповідно до нової редакції статті 25 про мобілізацію бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії А, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов’язані;

державної служби категорії Б, В, в органах місцевого самоврядування – до 50 відсотків кількості військовозобов’язаних;

2) в Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Службі судової охорони, в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини;

3) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники, а також які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних (крім тих, що прямо визначені п. 1 стосовно обсягу бронювання держслужбовців), визначається Кабміном.

При цьому військовозобов’язані, які заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, зобов’язані уточнити свої облікові дані стосовно їх бронювання через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Також вирішується питання стосовно звільнення з військової служби членів Вищої ради правосуддя та ВККС.

Так, військовослужбовці, які проходять військову службу, підлягають звільненню зі служби у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше - які звільняються з військової служби у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді КСУ, члена ВРП, члена ВККС, Голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення виплачується у разі звільнення з військової служби у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді КСУ, члена ВРП, члена ВККС, Голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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