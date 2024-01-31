Єврокомісія пропонує продовжити «економічний безвіз» України з ЄС до 2025 року

Єврокомісії пропонує більш чіткі інструменти контролю за обігом товарів, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 31 січня, повідомив, що Єврокомісія пропонує продовжити «економічний безвіз» України з ЄС до червня 2025 року. Тепер слово за Радою ЄС.

За його словами, це означає, що українські підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів. Це дає додаткові можливості для українського бізнесу та посилює стійкість нашої економіки, зазначив Шмигаль.

«Останні місяці ми наполегливо працювали з європейськими партнерами, аби це було можливо.

Окремо варто відзначити і позицію Єврокомісії щодо більш чітких інструментів контролю за обігом товарів таким чином, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. Це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС», - зауважив Прем’єр.

Водночас Денис Шмигаль висловив сподівання, що напрацьовані заходи «дозволять прибрати шкідливі односторонні заборони на імпорт нашої агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини».

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