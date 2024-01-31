Еврокомиссия предлагает продлить «экономический безвиз» Украины с ЕС до 2025 года

Еврокомиссии предлагает более четкие инструменты контроля над оборотом товаров, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов на аграрных рынках.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 31 января, сообщил, что Еврокомиссия предлагает продлить «экономический безвиз» Украины с ЕС до июня 2025 года. Теперь слово за Советом ЕС.

По его словам, это означает, что украинские предприниматели смогут и дальше экспортировать свою продукцию на европейские рынки без квот, пошлин и тарифов. Это дает дополнительные возможности для украинского бизнеса и увеличивает устойчивость нашей экономики, отметил Шмыгаль.

«Последние месяцы мы упорно работали с европейскими партнерами, чтобы это было возможно.

Отдельно стоит отметить и позицию Еврокомиссии относительно более четких инструментов контроля над оборотом товаров таким образом, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов на аграрных рынках. Это позволит более гармонично интегрировать украинское сельское хозяйство в ЕС», – отметил Премьер.

В то же время Денис Шмыгаль выразил надежду, что наработанные меры «позволят устранить вредные односторонние запреты на импорт нашей агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии».

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