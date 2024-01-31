США и Германия против приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, — СМИ

При этом США и Германия предлагают сосредоточить внимание на поставках оружия, чтобы бороться с российской агрессией — Foreign Policy.

США и Германия выступают против того, чтобы пригласить Украину в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля 2024 года. Об этом сообщает Foreign Policy.

В материале говорится, что Украину поддерживают страны Восточной Европы, уже являющиеся членами альянса. К примеру, это Польша и страны Балтии. Они видят в членстве Украины в НАТО самый эффективный и менее затратный способ притупить амбиции рф в Восточной Европе.

Однако западные члены НАТО, в частности в Вашингтоне и Берлине, считают, что рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще в войне с рф. Вместо этого следует сосредоточить внимание на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов, пишет издание.

В материале сказано, что, по мнению сторонников Украины в НАТО, Киев в составе альянса мог бы остановить путина не только на территории Украины, но и остановить мнения о распространении захватничества дальше в Европе.

С другой стороны, если Украину сейчас принять в НАТО, когда часть ее территорий оккупирована и ведутся активные боевые действия, это спровоцирует прямой конфликт НАТО и рф, отмечает Foreign Policy.

Некоторые эксперты считают, что если США решат поддерживать членство Украины в НАТО, то большинство колеблющегося альянса последует за таким решением.

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